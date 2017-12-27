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Tunus'un meşru hükümetinin yanındayız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Tunus'un meşru hükümetinin yanındayız. Onlarla her tür ikili ilişkileri geliştirmeye dönük çalışmalarımızı da sürdüreceğiz." dedi.

Tunus'un meşru hükümetinin yanındayız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Tunus'un meşru hükümetinin yanındayız. Onlarla her tür ikili ilişkileri geliştirmeye dönük çalışmalarımızı da sürdüreceğiz." dedi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:05
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Tunus'un meşru hükümetinin yanındayız
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ENCEMİNE -  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyareti kapsamında Türkiye-Tunus ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın, Tunus'a üçüncü ziyaretini gerçekleştirdiğine işaret eden Kalın, bu ziyarette ikili ilişkiler, ekonomi, turizm, tarım, savunma sanayi ve enerji konularında işbirliğinin görüşüleceğini söyledi.

Kalın, Tunus'un siyasi istikrarının çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Önümüzdeki yıl bir seçim süreci olacak. O sürece giderken de biz Tunus'un meşru hükümetinin yanındayız. Onlarla her tür ikili ilişkileri geliştirmeye dönük çalışmalarımızı da sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Tunus'un Türkiye ile özel bir bağı olduğunu belirten Kalın, Türkiye ve Tunus'un, tarihten gelen ilişkileri bulunan iki Akdeniz ülkesi olduğuna dikkat çekti.

Kalın, "Arap Baharı" ya da "Yasemin Devrimi" olarak adlandırılan dönemde Türkiye'nin Tunus ile çok yakın temaslarının olduğunu anımsattı.

"İstikrarı ve ekonomik olarak kalkınması bizim için önemli"

Türkiye'nin, Tunus'un çok farklı kesimleriyle her düzeyde güzel ilişkileri bulunduğunu belirten Kalın, şöyle devam etti:

"Onları da geliştirecek bir ziyaret olacak inşallah. Tunus'un ileriye dönük istikrarı ve ekonomik olarak kalkınması da bizim için çok önemli. Çünkü Yasemin Devrimi'nden sonra birtakım ekonomik zoruluklar yaşadılar, hala da yaşıyorlar.

Turizm noktasında güvenlikten dolayı, Libya'da yaşananlar vesaire bir baskı oluşturuyor. Terör saldırıları oluyor. O konularda biz Tunus'un tamamen yanındayız. Geçmişte, son beş yılda biz Tunus'a çok ciddi hibeler, yardımlar yaptık. Güvenlik noktasında; güvenlik güçlerinin teçhizatı, kılık kıyafeti, eğitimi ve diğer alanlarda ciddi destek verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz."

"TİKA o çalışmaları başlattı"

Kalın, Tunus'ta bazı tarihi binaların restorasyonunun sürdüğünü ve bu konuda çalışıldığına işaret etti. Kalın, "Zeytune Camisi gibi tarihi eserler... TİKA o çalışmaları başlattı. Onları da karara bağlarsak, o konuda hızlı adımlar atma imkanımız olacak." dedi.

Türkiye'nin 2005'ten itibaren Afrika açılımının devamı mahiyetinde çok önemli ziyaretleri olduğunu belirten Kalın Kalın, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretler en üst düzeyde yapıldığı zaman, aşağıya doğru bunun etkileri hemen görülüyor. Buradaki bürokrasi hızlanıyor, yönetimler hemen yeni projelere giriyor, devam eden projeleri destekliyor. Bu, iş adamlarımız için de çok ciddi bir teşvik oluyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
Tunusİbrahim KalınCumhurbaşkanlığı Sözcüsü
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