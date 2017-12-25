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Tünellerin ucundaki kent: Gümüşhane

Dağlık coğrafyasıyla Türkiye'nin karayolu ağı üzerinde en fazla tünele sahip ili Gümüşhane'de, trafiğe açık ve yapımı süren toplam 52 tünel bulunuyor.

Tünellerin ucundaki kent: Gümüşhane

Dağlık coğrafyasıyla Türkiye'nin karayolu ağı üzerinde en fazla tünele sahip ili Gümüşhane'de, trafiğe açık ve yapımı süren toplam 52 tünel bulunuyor.

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:12
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Tünellerin ucundaki kent: Gümüşhane
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Gümüşhane, 10'u yapım aşamasında 52 tünelle Türkiye'nin karayolu ağı üzerinde en fazla tünele sahip ili unvanını elinde bulunduruyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimdeki ili Gümüşhane'de, 496 kilometrelik karayolunun 15 bin 803 metresi tünellerle geçiliyor.

Yapımı süren 17 tüpten oluşan 10 tünelin de tamamlanmasının ardından karayolu ağının 30 kilometresi daha tünellerle geçilmiş olacak.

Yürütülen projeler tamamlandığında trafiğe açıklarla birlikte kentin yol ağının yüzde 9'luk kısmında ulaşım tünellerle sağlanacak. 

En büyük tünel projelerinden Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayacak dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzunu Yeni Zigana Tüneli ile kentin sahille bağlantısı 8 kilometre kısaltılacak.

Toplam uzunluğu 29 kilometre olan ve Gümüşhane'nin plaka numarasıyla özdeşleşen tüneldeki çalışmalarda, çift tüpte 10 bin 400 metreye ulaşılarak projede yüzde 36'lık fiziki ilerleme sağlandı.

Zigana Dağı bin rakımdan geçilecek

Yeni Zigana Tüneli'nin geldiği son noktadaki çalışmaları yerinde inceleyen Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, Gümüşhane'nin topoğrafik açıdan zor bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Bunu bir dezavantaj değil zenginlik olarak gördüklerini belirten Memiş, "Kayalıkların üzerine kurulmuş bir şehiriz. Bu coğrafyadan dolayı 52 tünelle adeta tüneller şehriyiz. Ulaşımımızı tünel olmadan sağlamamız pek mümkün değil." dedi. 

Vali Memiş, bu büyük yatırımların başında Yeni Zigana Tüneli'nin geldiğini, projenin bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Zigana Dağı, ülkemizin turistik ve görsel güzelliği olan ve yayla güzellikleri sunan müthiş doğal güzelliğe sahip bir dağdır ancak bu yollardan gidenler de bilirler ki geçit vermez bir dağdır. Yeni Zigana Tüneli ile Gümüşhane ve Trabzon tarafından bin rakımdan bu dağı geçebileceğiz. Bittiğinde araçlarımız hiçbir şeklide kış şartlarından etkilenmeyecek. Her gün yaklaşık 8 metre kadar toprağı kazarak ilerleniyor. Bunu ilerleyen günlerde 10 metreye kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Allah nasip ederse 2019'un 29 Ekim'inde tünelin açılışı hedefleniyor."

"Bu proje başlı başına bir turizm potansiyelidir"

Memiş, Yeni Zigana Tüneli ile Tarihi İpek Yolu üzerinde, teknolojinin bütün imkanlarından faydalanılarak yüksek konforlu ve güvenlikli bir yoldan ulaşım sağlanacağına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu proje ilimizin yanı sıra Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi için de çok büyük bir proje. Erzurum da Erzincan da diğer illerimiz de bu projeyi bekliyor ancak bunun en somut faydasını Gümüşhane görecek. Bu proje başlı başına bir turizm potansiyelidir. Vatandaşlarımız 14,5 kilometre kesintisiz bir tünelden geçmeyi deneyimlemek isteyecek. Biz inanıyoruz ki 80 milyon vatandaşımız bu deneyimi yaşamak isteyecek. Neredeyse sahil ile olan mesafemiz yarım saate inecek. Bu tüneller doğal güzelliklerimize daha kolay ulaşılsın diye yapılıyor. Bu projelerle birlikte özellikle turizm açısından geleceğe ümitle bakan bir Gümüşhane var." 

Özellikle Yeni Zigana Tüneli'nin Gümüşhane'nin sahil ile bağlantısının yarım saate kadar düşürecek olmasının önemine dikkati çeken Çimen, "Yeni Zigana Tüneli'nin toplam uzunluğu plakamızla eşdeğer bir rakam olacak. Kentin turizmi açısından da büyük bir mesafe katedilmiş olacak. "dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
GümüşhaneKarayolu AğıTünel
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