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Tunçer Kılınç teslim oldu

Ergenekon Davası'nda hakkında yakalama kararı çıkarılan eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tunçer Kılınç, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek teslim oldu

Tunçer Kılınç teslim oldu

Ergenekon Davası'nda hakkında yakalama kararı çıkarılan eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tunçer Kılınç, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek teslim oldu

12 Ağustos 2013 Pazartesi 13:05
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Tunçer Kılınç teslim oldu

İSTANBUL - Ergenekon Davası'nda 13 yıl 2 ay 10 gün hapisle cezalandırılan eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tunçer Kılınç, hakkında çıkarılan yakalama emri nedeniyle adliyeye gelerek teslim oldu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na ailesi ve avukatıyla birlikte gelen Kılınç, önce sağlık kontrolünden geçirildi. 

Kılınç, daha sonra hakkında yakalama kararı veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılacak. Burada yakalama kararı, Kılınç'ın yüzüne okunacak. 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, emekli Orgeneral Tuncer Kılınç'ı, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 3 yıl 4 ay ve "yasaklanan bilgileri temin etme" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün olmak üzere toplam 13 yıl 2 ay 10 gün hapisle cezalandırmıştı. Verilen ceza miktarı ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı hususlarını dikkate alan mahkeme, Kılınç'ın tutuklamasına karar vererek hakkında yakalama emri çıkarmıştı.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2013 13:05
Anahtar Kelimeler:
Tunçer Kılınç
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