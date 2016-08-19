Tunceli'de FETÖ protesto edildi

Tunceli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi, Elazığ'daki patlama ve ülke genelinde son zamanlarda yaşanan terör olayları protesto edildi.

"Dersim Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği" adı altında bir araya gelen bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Sanat Sokağı'nda ortak basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan İnsan Hakları Derneği Tunceli Şube Başkanı Gürbüz Solmaz, konuşmasına Elazığ'daki yaşanan terör saldırısına tepki göstererek başladı.

Saldırıyı kınayan Solmaz, olayda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Özellikle 15 Temmuz sonrasında ülkede kaos ortamının yaratılmak istendiğini vurgulayan Solmaz, şöyle konuştu:

"Ülkemizin geleceğine sahip çıkmak, demokrasiyi, laikliği, bağımsızlığı, barışı, eşitliği, özgürlüğü, adaleti savunmak ve gerçek kılmak için bir araya geliyor ve omuz omuza veriyoruz. Emek, barış ve demokrasiden yana güçler olarak gelecek güzel günlere duyduğumuz inançla umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için yan yana geldiğimizi, omuz omuza verdiğimizi, emek ve demokrasi için güç birliğini oluşturduğumuzu duyuruyoruz. Her türlü darbeye karşı olup ve darbelere karşı mücadele ettiğimiz gibi demokratik hayatı hedef alan her türlü otoriter uygulamanın da karşısında olacağız. Bugüne kadar demokrasiden, emekten, özgürlüklerden, toplumsal barıştan yana olduk, bugünden sonra da olmaya devam edeceğiz. Boyun eğmedik, boyun eğmeyeceğiz."

Grup, açıklamanın ardından eylemlerini sonlandırdı.