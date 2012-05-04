Tunceli'de çatışma: 3 şehit

Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu.

TUNCELİ - Tunceli'den şehit haberi geldi.

Alacık Köyü kırsalında dün gece geç saatlerde arazi arama tarama faaliyetleri yürüten güvenlik güçleri ile PKK’lı bir grup arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 1 astsubay, 2 er şehit oldu.

Bölgeye hava muhalefeti nedeniyle helikopterler gidemiyor. Çatışmanın sürdüğü bildiriliyor.



