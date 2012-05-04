Tunceli'de çatışma: 3 şehit

TUNCELİ - Tunceli'den şehit haberi geldi.
Alacık Köyü kırsalında dün gece geç saatlerde arazi arama tarama faaliyetleri yürüten güvenlik güçleri ile PKK’lı bir grup arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 1 astsubay, 2 er şehit oldu.
Bölgeye hava muhalefeti nedeniyle helikopterler gidemiyor. Çatışmanın sürdüğü bildiriliyor.
Alacık Köyü kırsalında dün gece geç saatlerde arazi arama tarama faaliyetleri yürüten güvenlik güçleri ile PKK’lı bir grup arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 1 astsubay, 2 er şehit oldu.
Bölgeye hava muhalefeti nedeniyle helikopterler gidemiyor. Çatışmanın sürdüğü bildiriliyor.
Son Güncelleme: 04.05.2012 01:54