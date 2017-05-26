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Tunceli Valiliğinden 'terör operasyonu' açıklaması

Tunceli Valiliğince, Çiçekli bölgesinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin, "Bölücü terör örgütü mensubu bir erkek teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir." bilgisi verildi.

Tunceli Valiliğinden 'terör operasyonu' açıklaması

Tunceli Valiliğince, Çiçekli bölgesinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin, "Bölücü terör örgütü mensubu bir erkek teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir." bilgisi verildi.

26 Mayıs 2017 Cuma 15:48
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Tunceli Valiliğinden 'terör operasyonu' açıklaması

Tunceli Valiliğince, Çiçekli bölgesinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin, "Bölücü terör örgütü mensubu bir erkek teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir." bilgisi verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 Mayıs'ta merkeze bağlı Çiçekli bölgesinden İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir grup terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlandığı ve kısa süreli çatışma yaşandığı anımsatıldı.

Çatışma esnasında teröristlerin döşemiş olduğu iki adet al yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2 askerin hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı hatırlatılan açıklamada, "Yaşanan çatışmaya müteakip teröristlerin kaçış güzergahları bölgede konuşlu bulunan obüs ile ateş altına alınmıştır. Bahse konu operasyon neticesinde bölücü terör örgütü mensubu bir erkek teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Tunceli'de terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TunceliEtkisiz Hale Getirildi
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