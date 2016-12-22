Valilikten yapılan yazılı açıklamada, can ve mal güvenliğinin sağlanması, artan terör olaylarının önlenmesi, huzur ve güven ortamı ile vatandaşların her türlü terör eyleminden korunması, emniyet ve asayişi temin etmek amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi.
Bu kapsamda bazı karayollarında ulaşım konusunda düzenleme yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tunceli-Ovacık, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolları, iki yönlü olarak 06.00 ile 16.00 saatleri arasında kontrollü olarak her türlü transit aracın geçişine açılmıştır. Tunceli-Ovacık, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolları, 16.00 ile 24.00 saatleri arasında transit geçişler hariç, kontrollü olarak her türlü araç trafiğine açılmıştır.
Ayrıca, Tunceli-Ovacık, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolları, 24.00 ile 06.00 saatleri arasında ikinci duyuruya kadar iki yönlü olarak tüm araç girişlerine kapalıdır."
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