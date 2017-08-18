Tunceli Valiliğinden açıklama

Tunceli'de güvenlik güçlerine teslim olmayı kabul etmeyen 2 terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bugün, İl Jandarma Komutanlığınca Hozat ilçesinde operasyon başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hozat Yenidoğdu köyünde MKP terör örgütü üyesi 2 terörist teslim olmayı kabul etmeyip kendilerini evin banyosunda el bombası ile patlatmıştır. Olay bölgesinde 2 erkek terörist ölü, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör, 3 el bombası ve el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ele geçirilmiştir."