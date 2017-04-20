Tunceli şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

MALATYA/KONYA

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Candaş Kaplan memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru Kaplan'ın (26) cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığındaki işlemlerinin ardından helallik alınmak üzere merkez Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Hancarlı Sokak'taki babaevine getirildi.

Akçadağ Belediyesinde CHP'li meclis üyesi olan şehidin babası Mustafa Kaplan, annesi Gülbahar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asker olarak vatani görevini yapan kardeşi Çağdaş Kaplan ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba Mustafa Kaplan'ın, metanetini koruduğu görüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Akçadağ ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ne getirildi.

Mahalle mezarlığına getirilen şehidin tabutu başında Alevi dedesi dua ettirdi.

Bu sırada şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Daha sonra İl Müftüsü Ümit Çimen'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, mahalle mezarlığında toprağı verildi.

"Polis memuru Güdendede'nin cenazesi, Konya'da toprağa verildi"

Şehit polis memuru Azam Güdendede'nin cenazesi de Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alınarak, helallik alınmak üzere merkez Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Bu sırada şehidin babası Muzaffer Güdendede, "Aslan oğlum benim. Allah'ın izniyle kuvvetliyiz, dik duracağız. Onun babasıyım, yürekliyim Allah'ın izniyle." dedi.

Amca Kazım Güdendede ise Azam'ın, Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti doğrultusunda yetiştirilmiş bir kahraman olduğunu söyledi.

Şehit Azam Güdendede'nin mukaddesat uğruna şehit düştüğünü ifade eden Kazım Güdendede, "Yeğenim ezan, vatan ve bayrak için şehit oldu. Diğer 11 arkadaşı da aynı şekilde şehit düştü. Vatan sevgisini bilmeyen şerefsiz ve adiler, bu memleketi hiçbir zaman bölemeyecek." ifadesini kullandı.

Şehidin naaşı Konya Müftüsü Ali Akpınar'ın Tarihi Namazgah'ta kıldırdığı cenaze namazının ardından, polis şehitliğine gözyaşları arasında defnedildi.