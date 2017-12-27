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Tunceli'nin çehresini değiştiren üniversite

Tunceli'de 9 yıl önce kurulan ve 136 milyon lira kaynak ayrılan, ikinci etabının tamamlanmasıyla yaklaşık 150 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Munzur Üniversitesi, adeta kentin çehresini değiştirdi.

Tunceli'nin çehresini değiştiren üniversite

Tunceli'de 9 yıl önce kurulan ve 136 milyon lira kaynak ayrılan, ikinci etabının tamamlanmasıyla yaklaşık 150 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Munzur Üniversitesi, adeta kentin çehresini değiştirdi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:16
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Tunceli'nin çehresini değiştiren üniversite
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Tunceli'de, 2008 yılında "Tunceli Üniversitesiadıyla kurulan, geçen yıl yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile ismi "Munzur Üniversitesi" olarak değiştirilen kurum her geçen gün büyüyor.

Üniversite 3 fakülte, 2 enstitü ve bir meslek yüksekokulu ile başladığı eğitime bugün 6 fakülte, 2 enstitü, 3 meslek yüksekokulu, bir sağlık yüksekokulu, 8 araştırma uygulama merkezi ve çeşitli bölümleriyle devam ediyor.

Kurulduğunda 6 akademik ve 16 idari personeli bulunan üniversite, bugün 650'ye ulaşan personel sayısıyla öğrencilere hizmet veriyor.

Şu an 60 bin metrekareden fazla kapalı alana sahip birinci etap inşaatında rektörlük idari binası, idari birimler, mühendislik fakültesi, Ar-Ge laboratuvarı, merkezi eğitim-öğretim laboratuvarı, İngilizce hazırlık okulu, kafeterya, rektörlük konutu, personel lojmanları ve kapalı spor salonundan oluşan yatırımı tamamlanan Munzur Üniversitesindeki ikinci etap inşaat çalışmaları hummalı şekilde sürüyor.

Beş etap halinde 2025 yılında tamamlanması planlanıyor

Kuruluş aşamasında inşaatı beş etap halinde 2025 yılında tamamlanması planlanan üniversitede, hükümetin desteğiyle sağlanan 136 milyon liralık kaynak ile tüm inşaat çalışmalarının gelecek yıl sonunda tamamlanması amaçlanıyor.

Mevcut haliyle kentin çehresini değiştiren üniversite, ikinci ve son etap çalışmalarının bitirilmesiyle, 146 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

"Türkiye'nin sayılı kampüslerinden olacak"

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, yaptığı açıklamada, üniversitenin kurulduğundan itibaren büyük atılımlar yaptığını anlatarak, "Üniversitenin birinci etap inşaatının tamamlanmasının ardından ikinci etap çalışmaları bu yıl başladı. 2018 yılının sonunda da 89 bin 700 metrekarelik kapalı alan çalışmasıyla üniversitemiz büyük bir atılım yapacak. Üniversitemizin kampüsü, 2018 yılının sonunda Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en iyi üniversite kampüsü, Türkiye'nin de sayılı kampüslerinden biri olacak." dedi.

İkinci etap için hükümetin 136 milyon lira kaynak aktardığını vurgulayan İpek, kapalı alan inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından 15-20 milyon liraya mal olacak 60 bin metrekarelik sosyal yaşam alanlarının yapımına gelecek yıl sonunda başlanılacağını belirtti.

Munzur, bölge ve ülkeye katkı sağlayacak

İpek, üniversitenin yaptığı yatırımlar ile kente büyük katkılar sunduğunu vurgulayarak, "Hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın desteğiyle gelecek çok iyi olacak. Üniversitemiz her anlamda hem bölgemize hem kentimize hem de ülkemize ciddi anlamda katkılar sağlayacak." diye konuştu.

Üniversitenin yakın zamanda kentin önemli öncü kuruluşları arasında yer alacağını söyleyen İpek, üniversitenin kente maliyet olarak yakın zamanda yapılan en büyük yatırım olduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tunceli ÜniversitesiMunzur Üniversitesi
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