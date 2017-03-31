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Tunceli merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

Tunceli merkezli 14 ilde FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 11'inin tutuklandığı bildirildi.

Tunceli merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

Tunceli merkezli 14 ilde FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 11'inin tutuklandığı bildirildi.

31 Mart 2017 Cuma 11:55
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Tunceli merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

Tunceli merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 11'i tutuklandı.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada,15 Temmuz günü gerçekleşen ve hezimete uğratılan darbe girişimi sonrasında, devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütü ve bu örgütün devlet içerisinde sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıklar sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüzce ilimiz merkezli 14 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 şahıstan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartı olmak üzere 10 şahıs serbest bırakılmıştır."

AA

Anahtar Kelimeler:
TunceliFETÖFETÖ Operasyonu15 Temmuz
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