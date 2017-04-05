Tunceli merkezli 11 ilde terör operasyonu

Terör örgütlerinin şehir yapılanmalarına yönelik olarak Tunceli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 65 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünün PKK/KCK, TKP-ML/TİKKO, MLKP, HBDH terör örgütlerinin şehir yapılanmasına yönelik müşterek istihbarat çalışmaları sonucunda soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında 4 Mayıs'ta 86 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Kocaeli, Antalya, Adana, Diyarbakır, Malatya ve Elazığ illerinde tespit edilen 139 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen aramalarda bölge sorumlularının da bulunduğu 65 kişi gözaltına alınmıştır. Adreslerinde bulunmayan şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları devam etmektedir."