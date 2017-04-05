Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88673
ALTIN
148.892
DOLAR
3.6936
STERLIN
4.6144
EURO
3.9439
'Kostak'a yardım eli
'Kostak'a yardım eli
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'
69 yaşında hafızlık eğitimi
69 yaşında hafızlık eğitimi
'Üslup uyarısı'
'Üslup uyarısı'
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği

Tunceli merkezli 11 ilde terör operasyonu

Terör örgütlerinin şehir yapılanmalarına yönelik olarak Tunceli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 65 kişi gözaltına alındı.

Tunceli merkezli 11 ilde terör operasyonu

Terör örgütlerinin şehir yapılanmalarına yönelik olarak Tunceli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 65 kişi gözaltına alındı.

05 Nisan 2017 Çarşamba 14:16
8 Okunma
Tunceli merkezli 11 ilde terör operasyonu

Terör örgütlerinin şehir yapılanmalarına yönelik olarak Tunceli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 65 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünün PKK/KCK, TKP-ML/TİKKO, MLKP, HBDH terör örgütlerinin şehir yapılanmasına yönelik müşterek istihbarat çalışmaları sonucunda soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında 4 Mayıs'ta 86 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Kocaeli, Antalya, Adana, Diyarbakır, Malatya ve Elazığ illerinde tespit edilen 139 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen aramalarda bölge sorumlularının da bulunduğu 65 kişi gözaltına alınmıştır. Adreslerinde bulunmayan şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları devam etmektedir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Terör örgütleriTunceliTerör OperasyonuTunceli MerkezliPKKGözaltı Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ sanığı duruşmada mahkeme heyetini tehdit etti
FETÖ sanığı duruşmada mahkeme heyetini tehdit etti
Kapatılan Kimse Yok Mu Derneğine yönelik FETÖ/PDY operasyonu
Kapatılan Kimse Yok Mu Derneğine yönelik FETÖ/PDY operasyonu
Müjdat Gezen Sanat Merkezinin kundaklanması davası başladı
Müjdat Gezen Sanat Merkezinin kundaklanması davası başladı
Kadroya geçen sözleşmeli personel lehine karar
Kadroya geçen sözleşmeli personel lehine karar
Şehit Uzman Çavuş Bingöl son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Bingöl son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ