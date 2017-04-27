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Tunceli kırsalında saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli kırsalına düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait barınma alanı ve silah mevzilerinin ateş altına alındığı, saldırı hazırlığındaki 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tunceli kırsalında saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli kırsalına düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait barınma alanı ve silah mevzilerinin ateş altına alındığı, saldırı hazırlığındaki 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

27 Nisan 2017 Perşembe 11:43
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Tunceli kırsalında saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Tunceli kırsalına düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait barınma alanı ve silah mevzilerinin ateş altına alındığı, saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 7 teröristinetkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu dün saat 21.30 sularında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla Tunceli kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütünün barınma alanları ve silah mevzileri ateş altına alındı.

Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla yerine getiren savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu

Valilikten yapılan açıklamada, Kızılmescit bölgesinde dün akşam saatlerinde bir grup terörist unsurdan görüntü alınması üzerine, bu alana hava harekatı düzenlendiği anımsatıldı.

Harekat sonrası yapılan arama tarama çalışmalarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 5'nin hava harekatı, 2'sinin ise bölgeye karadan gönderilen güvenlik güçleriyle örgüt mensupları arasında yaşanan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince Tunceli kırsalına düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait barınma alanı ve silah mevzilerinin ateş altına alındığını, saldırı hazırlığındaki silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TunceliTeröristÖnce Vatan Gazetesi7 Terörist
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