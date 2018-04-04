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Tunceli'deki terör operasyonunda 1 uzman çavuş yaralandı

Teröristler tarafından daha önceden araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş yaralandı.

Tunceli'deki terör operasyonunda 1 uzman çavuş yaralandı

Teröristler tarafından daha önceden araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş yaralandı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 11:33
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Tunceli'deki terör operasyonunda 1 uzman çavuş yaralandı

Alınan bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Çemişgezek ilçesi Aliboğazı bölgesinde operasyon başlatıldı.

Yapılan arazi tarama faaliyeti esnasında Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş komandoda görevli bir uzman çavuş, teröristler tarafından daha önceden araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

Helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilen askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TunceliTerör Operasyonu
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