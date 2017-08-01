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Tunceli'deki operasyonda MKP'nin sözde sorumlusu öldürüldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ölü ele geçirilen 3 teröristten birinin "mavi" kategoride aranan, terör örgütü Maoist Kominist Partisi'nin sözde bölge sorumlusu "Şahin" kod adlı Yılmaz Kes olduğu bildirildi.

Tunceli'deki operasyonda MKP'nin sözde sorumlusu öldürüldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ölü ele geçirilen 3 teröristten birinin "mavi" kategoride aranan, terör örgütü Maoist Kominist Partisi'nin sözde bölge sorumlusu "Şahin" kod adlı Yılmaz Kes olduğu bildirildi.

01 Ağustos 2017 Salı 16:59
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Tunceli'deki operasyonda MKP'nin sözde sorumlusu öldürüldü

TUNCELİ

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ölü ele geçirilen 3 teröristten birinin "mavi" kategoride aranan, terör örgütü Maoist Kominist Partisi'nin (MKP) sözde bölge sorumlusu "Şahin" kod adlı Yılmaz Kes olduğu bildirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık ilçesi kırsalında, bu sabah saatlerinde silahlı İnsansız Hava Aracı (İHA) desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, biri kadın, 2 erkek olmak üzere 3 üst düzey teröristin ölü ele geçirildiği, bölgedeki aramada üç M-16 piyade tüfeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, teröristlerden birinin örgütün elebaşılarından olduğuna işaret edilerek, şu bilgiler aktarıldı:

"Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birinin terör örgütü MKP'nin lider kadrosunda bulunan, sözde Tunceli Bölge Komite Sorumlusu, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde mavi kategoride bulunan "Şahin" kod adlı Yılmaz Kes olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir."

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen diğer erkek teröristin "Doktor İsmail" kod Mahir Özgül olduğu, öldürülen kadın teröristin ise kimliğini belirleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
şahinMKPOperasyonTunceli
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