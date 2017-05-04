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Tunceli'de terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Tunceli'de terör örgütü mensupları tarafından kullanılan çok sayıda silah ve mühimmatın bulunduğu 2 cephaneliğin ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli'de terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Tunceli'de terör örgütü mensupları tarafından kullanılan çok sayıda silah ve mühimmatın bulunduğu 2 cephaneliğin ele geçirildiği bildirildi.

04 Mayıs 2017 Perşembe 16:48
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Tunceli'de terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Tunceli'de terör örgütü mensupları tarafından kullanılan çok sayıda silah ve mühimmatın bulunduğu 2 cephaneliğin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarını tespit etmek ve terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-210" operasyonu başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyon kapsamında devam eden arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen 2 depo içerisinde 5 kilogram TNT, 6 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 roket atar silahı, 1 M-16 piyade tüfeği, 45 roketatar mühimmatı, 26 roket atar sevk fişeği, 65 el bombası, 18 el bombası fünyesi, 155 doçka mühimmatı, 3 bin 302 BKC biksi mühimmatı, 4 bin 787 kalaşnikof mühimmatı, bin 974 M-16 mühimmatı, 36 kalaşnikof şarjörü, 1 tüfek bombası, 50 şarjör kütüklüğü, 1 silah üstü termal dürbün, 2 el dürbünü, 20 el yapımı patlayıcı devre kartı, 9 elektrikli fünye, 1 akü, 8 telsiz ele geçirilmiştir."

Ele geçirilen malzemelerin delil niteliğinde olanların muhafaza altına alındığı belirtilen açıklamada, diğer malzemelerin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bulunduğu yerde imha edildiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TunceliTerör örgütü
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