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Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

20 Mart 2017 Pazartesi 16:04
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Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tunceli'de devam eden bir soruşturma kapsamında il merkezi ve Ovacık ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda, Ovacık ve il merkezinde 19 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve belgelere el konuldu.

Devam eden operasyon kapsamında Ovacık ilçesinde gözaltına alınan şüphelilerin de il merkezine getirildiği ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TunceliPKK
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