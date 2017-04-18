Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90807
ALTIN
152.414
DOLAR
3.6883
STERLIN
4.6710
EURO
3.9399
'MHP seçmeni Evet dedi'
'MHP seçmeni Evet dedi'
CHP'den OHAL tepkisi
CHP'den OHAL tepkisi
Taksim'de lale zamanı
Taksim'de lale zamanı
CHP, YSK'ya başvuracak
CHP, YSK'ya başvuracak
Binalara 'yeşil sertifika'
Binalara 'yeşil sertifika'

Tunceli'de polis helikopteri düştü

Tunceli Valiliğinden, "Pülümür'den havalanan Sikorsky tipi polis helikopterinden kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımının kesildiği, 12 kişi bulunan helikopterin düştüğünün değerlendirildiği" bildirildi.

Tunceli'de polis helikopteri düştü

Tunceli Valiliğinden, "Pülümür'den havalanan Sikorsky tipi polis helikopterinden kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımının kesildiği, 12 kişi bulunan helikopterin düştüğünün değerlendirildiği" bildirildi.

18 Nisan 2017 Salı 14:51
50 Okunma
Tunceli'de polis helikopteri düştü

Tunceli'de bir polis helikopteri ile irtibatın kesildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 11.40 sularında Pülümür ilçesinden havalanan "Sikorsky" tipi polis helikopterinden kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımının kesildiği belirtildi.

Açıklamada, helikopterin olumsuz hava koşullarından dolayı düştüğünün değerlendirildiği ifade edilerek, şu bilgiler aktarıldı:

"Söz konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiştir. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir."

Bozdağ bilgi aldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,  telefonda görüştüğü Tunceli Valisi Osman Kaymak'tan olaya ilişkin bilgi aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TunceliPolis HelikopteriPolis Helikopteri Düştü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tokat merkezli yolsuzluk operasyonu
Tokat merkezli yolsuzluk operasyonu
Samsun'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Samsun'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
FETÖ'nün 'Mahrem imamları'yla bağlantılı 13 askere gözaltı
FETÖ'nün 'Mahrem imamları'yla bağlantılı 13 askere gözaltı
Erdoğan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı kabul etti
Erdoğan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı kabul etti
Çeşme'de 78 yabancı uyruklu yakalandı
Çeşme'de 78 yabancı uyruklu yakalandı
Tunceli'de polis helikopteriyle bağlantı kesildi
Tunceli'de polis helikopteriyle bağlantı kesildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ