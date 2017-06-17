Tunceli'de PKK'lı teröristler yol kesip araç yaktı

Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen PKK'lı teröristler, durdurdukları aracı ateşe verdi, kayıp olan araç sürücüsünün bulunması için operasyon başlatıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, dün 17.00 sıralarında 156 jandarma hattına Tunceli-Pülümür karayolunun 46. kilometresinde bir aracın yandığı ve içinde kimsenin olmadığı yönünde ihbar geldiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan incelemede yanan binek aracın Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenlik yapan kişiye ait olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilmiş, itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla araçtaki yangın söndürülmüş, ilk incelemelerde araç sürücüsünün olay yerinde olmadığı, aracın anahtarının üzerinde olduğu ve aracın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği anlaşılmıştır. Pülümür ilçesine çekilerek araç üzerinde yapılan inceleme neticesinde araç üzerinde çok sayıda mermi deliğinin olduğu, araç içinde ve çevresinde herhangi bir kan izinin olmadığı tespit edilmiştir.

Kayıp araç sürücüsünün bulunması için bölgeye İHA ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler gönderilmiştir. Bölgede arama faaliyetleri devam etmektedir."