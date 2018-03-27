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Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlerin, SİHA atışı ve bölgedeki unsurlarca etkisiz hale getirildiği bildirildi

Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlerin, SİHA atışı ve bölgedeki unsurlarca etkisiz hale getirildiği bildirildi

27 Mart 2018 Salı 16:25
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Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Merkez ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Tunceli'nin Merkez ilçesi Beşir Komu bölgesinde icra edilen operasyonda 4 terörist belirlendi.

Teröristler, SİHA (üç atım) atışı sonucu ve bölgedeki unsurlarca etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu iki terörist de teslim oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TunceliBölücü Terör örgütü
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