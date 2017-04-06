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Tunceli'de 31 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli'de, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle 31 ayrı bölgenin 15 Nisan'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Tunceli'de 31 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli'de, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle 31 ayrı bölgenin 15 Nisan'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

06 Nisan 2017 Perşembe 17:55
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Tunceli'de 31 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

TUNCELİ

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda kentteki bazı alanların "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyurulan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçesindeki 31 ayrı bölge, 1 ila 15 Nisan tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tuncelözel Güvenlik BölgesiTerörle Mücadele
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