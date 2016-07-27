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Tümgeneral Atilla Darendeli tutuklandı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Diyarbakır 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli tutuklandı.

Tümgeneral Atilla Darendeli tutuklandı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Diyarbakır 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli tutuklandı.

27 Temmuz 2016 Çarşamba 14:12
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Tümgeneral Atilla Darendeli tutuklandı

 Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, bir kısım askeri ve kamu personeli ile iştirak ettiği darbe girişimine ilişkin TCK'nın 309, 312. ve 314. maddeleri uyarınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifade işleminin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkartılan Diyarbakır 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi KomutanıTümgeneral Atilla Darendeli tutuklandı.

Darendeli, Eskişehir'de gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yakalama kararı çıkarılan Darendeli Eskişehir'de gözaltına alınarak, Diyarbakır'a getirilmişti.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2016 14:13
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırFETÖTCKTümgeneralAtilla DarendeliEskişehir
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