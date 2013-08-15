Tüm yurtta Mısır'daki katliam protesto edildi

ANKARA - Bursa'da Orhangazi Parkı'nda bir araya gelen Saadet Partililer, Mısır'da katliam yapan ordu mensupları aleyhine yazılar bulunan dövizler taşıyıp slogan attı.



Grup adına konuşan Saadet Partisi Osmangazi İlçe Başkanı Gökhan Gerçek, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.



Darbe yönetiminin başlattığı katliamı şiddetle kınadıklarını belirten Gerçek, şöyle konuştu:



"Bu kanlı saldırıyı yapan katilleri ve cuntacıları, içlerindeki kinleri kusan firavunları lanetliyoruz. Askeri darbe ile meşru Cumhurbaşkanı Mursi'nin görevinden uzaklaştırılmasına tepki gösteren, şu ana kadar şiddete başvurmayan ve silah kullanmayan Mısır halkına ateşli silahlarla müdahale eden Mısır ordusunun bu davranışlarının hukuk, demokrasi ve insan haklarıyla bağdaşmadığını hatırlatarak bu tutuma hemen son verilmesini talep ediyoruz. Başta İslam dünyası olmak üzere bütün dünya kamuoyunu, bu hukuk dışı darbeci yönetime, insan hakları ihlallerine ve katliamlara seyirci kalmamaya davet ediyoruz. Çünkü bu saldırı sadece Mısırlılara değil, İslam ümmetine karşı yapılmıştır. Hangi dine veya mezhebe bağlı olursa olsun tüm insanlara sesleniyoruz; bu katliama sessiz ve tarafsız kalmayın, kendi imkanlarınızla bir şekilde karşı durun."



Adana



Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliamı protesto eden sivil toplum kuruluşları Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Kuveyt'in Ankara büyükelçileri ile BM Genel Sekreteri'ne tepki faksı çekti.



Çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliamı protesto etmek için Kızılay Caddesi'ndeki PTT Çarşı Şubesi önünde toplandı.



Burada grup adında konuşan Mazlumder Şube Başkanı Ali Aygün, Mısır'daki katliamı çaresizlik içinde izlediklerini, "insanlıktan nasibini almamış" General Sisi'nin kendi halkını katlettiğini söyledi.



Aygün, yaşanan katliamın azmettiricisinin ABD ve İsrail olduğunu iddia ederek, "Sözüm ona dünya barışı için kurulmuş Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve İsrail çıkarları söz konusu olduğunda Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırırken bu katliam karşısında en ufak bir açıklama yapmamıştır" dedi.



Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in büyükelçilikleri ile BM Genel Sekreteri'ne Mısır'daki katliamı kınayan faks ve mailler yollayacaklarını belirten Aygün, herkesi sosyal medya hesapları üzerinden Mısır'da yaşanan katliamı duyurmaya davet etti.



Faksta "Arap ülkeleri ve BM, ABD ve İsrail'in çıkarları doğrultusunda zalim Sisi'nin yanında yer alıyor. Tarih sayfaları Mısır'da katledilenleri birer kahraman olarak kaydedecek. Hesap günü zalimlerin yakasına yapışacağımız günü bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.



Gaziantep



Sivil toplum kuruluşları, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliamı protesto etti.



Kırkayak Parkı'nda toplanan 24 farklı sivil toplum kuruluşuna üye grup, Mısır yönetimi aleyhine slogan atarak, Balıklı Parkı'na kadar yürüdü.



Burada grup adına açıklama yapan İHH Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Emin Aslan, Mısır halkına yönelik katliamı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Açılan ateşte ölen sadece Mısır halkı olmadı. Dün Mısır'da yaşananlarla insanlık da ölmüştür" dedi.



Katliamdan Sisi kadar ABD ve AB yönetimlerinin de sorumlu olduğunu savunan Aslan, şöyle devam etti:



"Darbeye bir türlü darbe demeyerek, Mısır ordusunu ve Sisi'yi böyle bir darbe için cesaretlendirenler de en az onun kadar suçludur. Mısır halkı, darbeye karşı savundukları davanın son derece şuurundadırlar. İnsan hakları savunucuları da Mısır'da insanlığın katledilmesine sessiz kalmaktadır. Cumhuriyet Karargahı, Rabiyatül Adevviye ve Nahda'daki katliamlar, Mısır halkının direnişini kıramayacaktır."



Gümüşhane



Gümüşhane-Bayburt Bölge Baro Başkanlığı, baro binasına astığı dev afişle Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliamı kınadı.



Baro Başkanı İsmail Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İhvan'a-Mursi'ye yapılan darbeyi, Sisi ve ekibini, darbeyi destekleyen Arap krallıklarını, emperyalist ABD-İsrail ve AB'yi kınıyoruz" yazılı afişi, Zafer Meydanı'ndaki baro binasının ön cephesine astıklarını belirtti.



Taştan, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik yapılan katliamı kınadıklarını kaydetti.



AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Ercan Çimen de Hasan Fehmi Ataç Konağı bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, Mısır'da demokrasi adına, en temel hakları için barışçıl gösteri hakkını kullanan insanların üzerine hiç çekinmeden kurşun yağdıran bir ordunun, meşruiyetini tümden yok ettiğini söyledi.



