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'Tüm milletimiz yanınızdadır'

Hakkari Valisi Toprak'ın üs bölgesinde telefonla aradığı İçişleri Bakanı Soylu, askerlere hitaben "Bayram demeden, yaz, kış demeden büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Bütün milletimiz duacıdır, tüm milletimiz yanınızdadır." dedi.

'Tüm milletimiz yanınızdadır'

Hakkari Valisi Toprak'ın üs bölgesinde telefonla aradığı İçişleri Bakanı Soylu, askerlere hitaben "Bayram demeden, yaz, kış demeden büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Bütün milletimiz duacıdır, tüm milletimiz yanınızdadır." dedi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:39
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'Tüm milletimiz yanınızdadır'

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın üs bölgesinde telefonla aradığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, askerlere hitaben "Bayram demeden, yaz demeden, kış demeden büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Bütün milletimiz duacıdır, tüm milletimiz yanınızdadır." dedi.

Vali Toprak, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Fak Tepe üs bölgesini ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı.

Toprak, telefonla İçişleri Bakanı Soylu'yu arayarak üs bölgesi hakkında bilgi verdi.

Soylu telefonda askerlere hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Başta Sayın Valimiz olmak üzere, İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz oradaki kahraman arkadaşlarımız her birinin bayramını tebrik ediyorum. Allah sizden razı olsun. Ortaya koyduğunuz sabır ve kararlılık tüm milletimizin rahat bir bayram geçirmesini, huzurlu bir hayat geçirmesini ve güvenli bir gelecek oluşturmasını sağlıyor. Bayram demeden, yaz demeden, kış demeden büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Bütün milletimiz duacıdır, tüm milletimiz yanınızdadır. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Sağlık diliyorum herkese, huzur diliyorum, hayırlı bayramlar diliyorum. Allah sizi muhafaza etsin, Allah sizi korusun."

Terörle mücadeleyi etkin şekilde sürdüren Mehmetçik'i başarılarından dolayı tebrik eden Toprak, ardından eşi Funda Toprak ile kent merkezine dönerek, şehit ailelerine ziyaretlerde bulundu.

Terörle mücadelede şehit olan güvenlik korucuları Mehmet Yılmaz ve Yusuf Adıyaman ile 1996 yılında İl Özel İdaresinde çalışırken görev için gittiği Çukurca ilçesinde teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Naci Çiftçi'nin ailelerini ziyaret eden Toprak, bayramlarını kutladı.

Ailelerin sorun ve taleplerini dinleyen Toprak, çocuklarla yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariCüneyit Orhan ToprakSüleyman Soylu
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