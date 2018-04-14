Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109604
ALTIN
177.257
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8353
EURO
5.0536
İçimizden Biri : Aras Taşdemir
İçimizden Biri : Aras Taşdemir
BİSİKLET DOSTLUĞU
BİSİKLET DOSTLUĞU
D&R satılıyor
D&R satılıyor
Bir başkaldırı hikayesi
Bir başkaldırı hikayesi
Yarın Miraç Kandili
Yarın Miraç Kandili

'Tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

'Tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 10:04
0 Okunma
'Tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Duma'daki kimyasal saldırının ardından Suriye rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyonu "yerinde bir tepki" şeklinde nitelendirerek, "Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye, 7 Nisan günü Duma’da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir." ifadesine yer verildi.

"Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, kimyasal silahlar dahil kitle imha silahlarıyla ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan saldırıların insanlığa karşı suç teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, 7 yılı aşkın süredir gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla kendi halkına zulmeden Suriye rejiminin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları alanındaki sicilinin sabit olduğu, uluslararası toplumun vicdanında bu konuda şüphe bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye, bu tür suçların cezasız kalmamasının ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrarının önlenmesi açısından kritik önemi haiz olduğuna inanmaktadır.

Bu tecrübe ışığında, başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere tüm uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımının cezasız bırakılmamasını sağlayacak ortak adımlar üzerinde uzlaşmaya varması elzemdir."

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıDuma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki gelişmeleri ele aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki gelişmeleri ele aldık
28 Şubat davasında karar celsesi başladı
28 Şubat davasında karar celsesi başladı
Şükrü Boydak: FETÖ gözümüzü boyadı
Şükrü Boydak: FETÖ gözümüzü boyadı
Dışişleri Sözcüsü'nden İsviçre'ye 'Ermeni Anıtı' tepkisi
Dışişleri Sözcüsü'nden İsviçre'ye 'Ermeni Anıtı' tepkisi
'Tanktaki askerler halka ateş açıyorlardı'
'Tanktaki askerler halka ateş açıyorlardı'
TRT'den "yönetmelik" açıklaması
TRT'den "yönetmelik" açıklaması
Karadenizli balıkçılar umduğunu bulamadı
Karadenizli balıkçılar umduğunu bulamadı
'Bu sezon tutulan balık yüzde 60 azaldı'
'Bu sezon tutulan balık yüzde 60 azaldı'
Boşanmış anne çocuğuna soyadının verilmesini isteyebilecek
Boşanmış anne çocuğuna soyadının verilmesini isteyebilecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ