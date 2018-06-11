Tüm ekonomik saldırılara rağmen güçlü büyümeye devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüme rakamları ile ilgili olarak, "Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam." dedi.