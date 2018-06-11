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Tüm ekonomik saldırılara rağmen güçlü büyümeye devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüme rakamları ile ilgili olarak, "Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam." dedi.

Tüm ekonomik saldırılara rağmen güçlü büyümeye devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüme rakamları ile ilgili olarak, "Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam." dedi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:30
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Tüm ekonomik saldırılara rağmen güçlü büyümeye devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyüme rakamları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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