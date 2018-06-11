Tüm ekonomik saldırılara rağmen güçlü büyümeye devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyüme rakamları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam." ifadelerini kullandı.
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüme rakamları ile ilgili olarak, "Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüme rakamları ile ilgili olarak, "Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyüme rakamları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam." ifadelerini kullandı.
AA