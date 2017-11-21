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TÜGVA'nın 'Medya İletişim Okulu'na başvurular başladı

TÜGVA tarafından Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek Medya İletişim Okulu'na, 18-29 yaş aralığında üniversite 3'üncü veya son sınıf öğrencileri ile yeni mezunlar başvurabilecek.

TÜGVA'nın 'Medya İletişim Okulu'na başvurular başladı

TÜGVA tarafından Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek Medya İletişim Okulu'na, 18-29 yaş aralığında üniversite 3'üncü veya son sınıf öğrencileri ile yeni mezunlar başvurabilecek.

21 Kasım 2017 Salı 15:42
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TÜGVA'nın 'Medya İletişim Okulu'na başvurular başladı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVAMedya İletişim Okulu'na (MİO) başvurular başladı.

TÜGVA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital çağa uygun içerik üretip, teknolojinin son imkanlarından faydalanabilen iletişimciler yetiştirecek okulda, video kurgu, görsel efekt, yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, marka yönetimi, ses tasarımı, metin yazarlığı, medya planlaması, grafik tasarım, web tasarımı ve sosyal medya olmak üzere, toplam 12 branşta eğitim verilecek.

Geçen yıl mezunlarının yüzde 75'i işe yerleştirilen okulda bu yılki dersler, Ankara ve İstanbul'da yapılacak. Programa, 18-29 yaş aralığında üniversite 3'üncü veya son sınıf öğrencileri ile yeni mezunlar başvurabilecek.

Teorik eğitimin 3 ay süreceği programda öğrenciler, 9 ay da medya kuruluşları, ajanslar ve özel sektörde staj yapma imkanı bulacak.

Programı başarıyla tamamlayanlar, MİO proje partnerlerinde iş imkanı elde edebilecek. Genel yetenek sınavı ve mülakatların ardından seçilecek katılımcılar, ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda 12 branştan birinde uzmanlaşacak.

Başvurular, 31 Aralık 2017 tarihine kadar, "portal.tugva.org/miobasvuru.aspx" adresinden yapılabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Gençlik VakfıTÜGVAMedya İletişim Okulu
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