TÜGVA Amasya temsilciliği açıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, halk oylamasıyla ilgili, "Bu darbeci zihniyetten kurtulmak zorundayız. Onun içinde halkın iradesinin yönetime doğrudan yansıdığı bir sisteme geçmek zorundayız." dedi.

Erdoğan, TÜGVA Amasya temsilciliğinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk milletinin 1950'de "Yeter söz de karar da milletindir" diyerek Demokrat Parti ve Adnan Menderes'i iktidara getirdiğini söyledi.

Demokrat Parti iktidarının ilk işlerden birinin ezanı aslına döndürmek olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ezan aslına uygun hale getirilince millet minarelerin etrafına toplanmış, çölde su bulmuş gibi peş peşe yedi kere okunmasını istemiş. Yani halkımız baskıdan sonra öyle feraha kavuşmuş ki Menderes'e sahip çıkmış ama 10 yılın sonunda, Türkiye'nin büyüme yakaladığı yıllarda Menderes'e demediklerini bırakmamak suretiyle halkın iradesine dayanamayarak ve darbe yaparak iki arkadaşı ile idamıyla sonuçlanan bir süreç yaşandı. Ardından koalisyonlar, daha sonra bir darbe daha ve muhtıralar..."

Türk milletinin sürekli bir kurtuluş yolu aradığına dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin Menderes ve Turgut Özal'a sarıldığı gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2002 yılında sarıldığını, AK Parti'yi iktidara getirdiğini anlattı.

Ondan sonra Türkiye'de 14 yıl tek parti iktidarı, Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğini ve ekonomik büyümeyi, milli gelirin 3 katından fazla büyümesini yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, Türk pasaportunun önem kazandığı, Türk iş adamlarının dünyanın her yerinde iş yaptığı, yabancı yatırımcının Türkiye'ye yatırım yaptığı günleri yaşadıklarını aktardı.

Dış güçlerin Türk topraklarını bölmek için çok uğraştıklarına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Tayyip Erdoğan 'One minute' dedikten sonra başladılar taarruza, parti kapatmayı bırakmadılar. 17/25'i bırakmadılar ve sonunda 15 Temmuz adi darbe girişimine kadar bu işi getirdiler. Şimdi bunu yapanları mahkeme salonlarında görüyoruz, haysiyetsiz adamlar. Yalan üstüne yalan söylüyorlar, milletten utanmaları da yok. Onların arkasında başka bir haysiyetsiz var, o da Amerika'nın kucağında. O da yalan üstüne yalan söylüyor, arkasında kimin olduğu belli değil ama bunlar bu topraklar üzerinde, bu mümtaz halkın iradesinin egemen olmasını istemeyenlerin oyunlarının sonucuydu. Bu oyunlar bu topraklar üzerinde oynanmaya devam edecek."

"Bu darbeci zihniyetten kurtulmak zorundayız"

Erdoğan, 15 Temmuz'da tankları yenen halkın çöplükte olan batı uygarlığının altında kendini ezdirmeyeceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"İnşallah bu ayağa kalkış, bu diriliş gençliğimizin üzerinde olacaktır çünkü geleceğimizi gençler kuracak. Şimdi önümüzde bir referandum var. Bir tarafta 'hayır' tercihi bir tarafta 'evet' tercihi. 'Hayır' tercihi neyi ifade ediyor? Eski düzenin devam etmesini vadediyor. Nedir eski dönem? Darbeler, koalisyonlar, krizler, ara dönemler, sermayenin ve dış güçlerin vesayeti... Bu millet darbeci zihniyeti ayaklar altına almadığı sürece ne zaman darbe olur bilemeyiz. 15 Temmuz'da darbeciler başarılı olsaydı milleti birbirine kırdıracaklardı. Millete silah sıkacak, tankının paletleri altında ezecek kadar vahşiydi Pensilvanya'daki zatın maşaları. Demek ki biz bu darbeci zihniyetten kurtulmak zorundayız. Onun içinde halkın iradesinin yönetime doğrudan yansıdığı bir sisteme geçmek zorundayız."

Ülkenin yönetim sisteminin ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanına emanet edilmesi gerektiğini bildiren Erdoğan, şu görüşleri dile getirdi:

"Cumhurbaşkanı kendi kabinesini oluşturacak. 5 senesi var, muvaffak olursa bir 5 senesi daha var, o kadar. Meclis ile arasında bir sorun olduğunda yine sandığa gidiyorlar, hem yürütmenin hem yasamanın seçimleri yenilenmek suretiyle halkın hakemliğine başvuruluyor. Bundan daha adil, daha demokratik bir sistem olabilir mi? Tayyip Erdoğan bu vesayet odakları tarafından ne zaman önü kapanmak istendi, köşeye sıkıştırılmak istendi, o düğümleri ne zaman çözdü? Halkın hakemliğine başvurarak çözdü. Halk bağımsızlığına ve iradesine hep sahip çıkmayı başardı. İşte bu yeni sistem bunu kalıcı kılacak. Tayyip Erdoğan için değil, inanın. Tayyip Erdoğan zaten güçlü, zaten karizmatik, bu sisteme rağmen bu istikrarı sağlamayı başardı. Bu sistem kriz üretiyor, bu sistem koalisyon üretiyor, bu sistem darbe üretiyor. Buna artık bir son vermemiz lazım. Onun için bu referandum çok önemli, çocuklarımızın ve gençliğimizin geleceği için 'evet' çünkü 'hayır' sadece geçmişi vadediyor, gelecek vadetmiyor."

Avrupa'nın ciddi bir kriz içinde bulunduğuna, bu süreçte Türkiye'nin sağlam bir yönetim şekline sahip olması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın çalkantılı bir döneminde yönetilir bir Türkiye'yi egemen kılmamız için 16 Nisan'da sandıkları 'evet' ile dolduruyoruz inşallah. Türkiye'ye yeni bir gelecek kurmak için bu çok önemli. Bu çalışmalar için TÜGVA'ya teşekkür ediyorum. Türkiye Gençlik Vakfı, gençlerimizin şuurlanması, inancıyla yeniden kucaklaşması, kendi değerleriyle yeniden buluşması için çalışmalar icra ediyor."

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet de vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ülke genelinde temsilcilikler açtıklarını bildiren Emanet, "Bin 500'e yakın ortaokul, 3 bine yakın lisede temsilcilerimizi atadık. Gençliğin olduğu her alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Törene Amasya Valisi Salih Işık, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, ile TÜGVA Amasya temsilcisi Süleyman Gökçe de katıldı.