Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının terör soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan operasyon sürüyor.
Gözaltına alınan ve savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aysel Tuğluk adliyeye sevk edilmiş, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece, "Silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan tutuklanmıştı.
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