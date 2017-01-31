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Tüfenkci'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin vefat eden annesi Ayşe Tüfenkci'nin cenazesi, Malatya'da toprağa verildi.

Tüfenkci'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin vefat eden annesi Ayşe Tüfenkci'nin cenazesi, Malatya'da toprağa verildi.

31 Ocak 2017 Salı 14:44
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Tüfenkci'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin vefat eden annesi Ayşe Tüfenkci'nin cenazesi, Malatya'da defnedildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar ve solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Malatya Devlet Hastanesinde dün akşam saatlerinde vefat eden Bakan Tüfenkci'nin annesi Ayşe Tüfenkci (84) için Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Bakan Tüfenkci, burada taziyeleri kabul etti.

Ayşe Tüfenkci'nin cenazesi, öğle namazını müteakip İl Müftüsü Ümit Çimen'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine Bakan Tüfenkci'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı ve Öznur Çalık, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekilleri Nurettin Yaşar ve Mustafa Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile diğer protokol üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret BakanıBülent TüfenkciAyşe TüfenkciMalatya
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