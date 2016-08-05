Tüfekle özçekim yaparken oğlunu öldürdüğü iddiası

Kayseri'de, kardeşinin internet üzerinden satın aldığı av tüfeğiyle özçekim (selfie) yapan annenin, silahın ateş olması sonucu 2 yaşındaki oğlunun ölümüne neden olduğu iddia edildi.

İddiaya göre, eşinden ayrı yaşayan Z.K, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Barış Sokak'taki evinde, kardeşinin internet üzerinden satın aldığı av tüfeğiyle özçekim yapmak istedi.

Z.K, silahın bu sırada ateş alması sonucu odada oynayan oğlu Özgür K'nin (2) yaralanmasına neden oldu. Yakınları tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Z.K, gözaltına alındı.