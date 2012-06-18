TÜBİTAK'tan 'FATİH' desteği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çağrıya çıkarak, Fatih Projesi için bilişim alanında Ar-Ge projesi hazırlayan araştırmacılara 2,5 milyon liraya kadar destek verecek.



''BT01 FATİH Projesi Bilgi İletişim ve Teknolojileri Çağrı Programı'' ile FATİH Projesi kapsamında Bilgi Erişim ve Yönetim Sistemleri konusunda Ar-Ge projesi hazırlayan araştırmacıların küçük, orta ve büyük ölçekli projeleri desteklenecek.

Araştırmacılar, farklı üniversitelerle, özel sektörle bir araya gelerek ya da bireysel başvuru yapabilecek.