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TÜBİTAK proje başvurularında e-imza dönemi

TÜBİTAK tarafından, proje başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve daha güvenli yapılabilmesi amacıyla ARDEB'in yürüttüğü programlara başvuruların elektronik imzayla alınmasına başlandı.

TÜBİTAK proje başvurularında e-imza dönemi

TÜBİTAK tarafından, proje başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve daha güvenli yapılabilmesi amacıyla ARDEB'in yürüttüğü programlara başvuruların elektronik imzayla alınmasına başlandı.

07 Haziran 2018 Perşembe 14:05
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TÜBİTAK proje başvurularında e-imza dönemi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), proje başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve daha güvenli yapılabilmesi amacıyla, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen programlara elektronik imzayla (e-imza) başvuru yapılmaya başlandı.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, başta üniversiteler olmak üzere tüm Türkiye'deki kuruluşlarda çalışan araştırmacıların, Ar-Ge projelerine hibe destek veren ARDEB proje başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve daha güvenli yapılabilmesi amacıyla, bir arayüz tasarlandı.

Araştırmacıların, zaman ve maliyet avantajı sağlaması hedeflenerek, evrak işlerinden ziyade bilimsel süreçlere daha fazla vakit ayırmalarının önü açan e-imza ile başvuru döneminde, herhangi bir problemle karşılaşılmaması için kapsamlı bir teknik altyapı kuruldu.

Başvurular, 1 Ocak 2019'a kadar basılı ve e-imzayla alınacak, ancak bu tarihten itibaren basılı belgelerin gönderilmesi süreci tamamen ortadan kalkacak ve tüm başvuruların e-imzayla yapılması zorunlu olacak. Bu nedenle, proje ekibinde yer almak isteyen kişilerin ve kuruluş yetkililerinin, Nitelikli Elektronik Sertifikaya (NES) sahip olmaları gerekecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından herhangi birisine, kolay, hızlı şekilde bireysel ve kurumsal başvuru yapılarak, e-imza sahibi olunabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma KurumuTÜBİTAKAr-GeAraştırma Destek Programları BaşkanlığıARDEB
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