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"TÜBİTAK ARDEB projelerinde çalışanlar 2 bin 500 liraya burs alabilecek"

YÖK Başkanı Yekta Saraç, 100/2000 YÖK doktora bursiyerleri arasından, TÜBİTAK ARDEB projelerinde görev yapanlara toplam 2 bin 500 liraya kadar burs alabilme imkanı doğduğunu bildirdi.

"TÜBİTAK ARDEB projelerinde çalışanlar 2 bin 500 liraya burs alabilecek"

YÖK Başkanı Yekta Saraç, 100/2000 YÖK doktora bursiyerleri arasından, TÜBİTAK ARDEB projelerinde görev yapanlara toplam 2 bin 500 liraya kadar burs alabilme imkanı doğduğunu bildirdi.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 15:45
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"TÜBİTAK ARDEB projelerinde çalışanlar 2 bin 500 liraya burs alabilecek"

YÖK Başkanı Yekta Saraç, 100/2000 YÖK doktora bursiyerleri arasından, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) projelerinde görev yapanlara toplam 2 bin 500 liraya kadar burs alabilme imkanı doğduğunu bildirdi.

Saraç, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 100/2000 YÖK doktora bursunun eylülden itibaren bin 800 liraya çıkarıldığını hatırlattı.

Saraç, söz konusu burstan faydalanan öğrencilerin, TÜBİTAK ARDEB'de yürütülen projelerde bursiyer olarak görev yaptıklarında da toplam burs miktarı, proje aylık burs üst limitlerini aşmamak kaydıyla burs alabileceklerini bildirerek, "100/2000 YÖK doktora bursiyerleri arasından, TÜBİTAK ARDEB projelerinde görev yapanlara toplam 2 bin 500 liraya kadar burs alabilme imkanı doğdu." ifadelerini kullandı.

Bu sürece katkılarından dolayı TÜBİTAK'a teşekkür eden Saraç, "Yeni YÖK'ün, ülkemizin doktoralı insan kaynağını artırmak için kurguladığı, konsepti ve yöntemi itibarıyla bilim hayatımızda bir ilk olan 100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi, 'Bin kişiye bir doktoralı insan' hedefine doğru hızlı ve emin adımlarla ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
YÖKTÜBİTAKYekta Saraç
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