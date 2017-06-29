TÜBİTAK adına kayıtlı telefonda 'ByLock' çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı sırasında çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasına ilişkin açılan davada, eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz ve İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altınparmak'ın da aralarında yer aldığı 12 sanıktan bazılarının ByLock kullanıcısı oldukları belirlendi.

Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Palaz ve eski İstihbarat Daire Başkanı Altıparmak'ın da aralarında bulunduğu "Böcek" davasında 12 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Sedat Zavar ve İlker Usta, tutuksuz sanıklar Mehmet Yüksel ve Hasan Akın'ın yanı sıra sanık avukatları, müdahil Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakanlığın avukatları ile şikayetçi Maliye Bakanlığının avukatı katıldı. Sanıklardan Ömer Altıparmak ve Zeki Bulut ile tutuklu bulundukları cezaevlerinden telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu.

Duruşmaya başkanlık eden Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Osman Tonta, önceki ara kararlar gereği sanıklar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından istenilen ByLock listesinin dava dosyasına eklendiğini belirtti.

Tonta, sanıklar Ahmet Türer, Ali Özdoğan, Enes Çığci, Hamza Turhan, Hasan Palaz, Hasan Akın, Ömer Altıparmak, Zeki Bulut ve Sedat Zavar'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunu bildirdi.

Ayrıca ByLock kullanıldığı tespit edilen numaralardan birinin TÜBİTAK adına kayıtlı olduğu belirlendi.

ByLock listesinin okunmasının ardından hazır bulunan sanıklardan ek savunmaları alındı.

Sanıklar Altıparmak, Zavar, Bulut ve Usta, ByLock kullanıcısı oldukları iddialarını kabul etmediklerini beyan etti.

Duruşmaya, tanık beyanlarının dinlenilmesiyle devam ediliyor.

Davanın geçmişi

Başbakanlığı sırasında Erdoğan'ın Keçiören'deki ikametgahı ile Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki çalışma ofislerinde 2 dinleme cihazı bulunmuştu. Buna ilişkin 13 kişi hakkında Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açan savcılık, "eylemin hangi örgüt adına yapıldığı"nın tespit edilemediğini belirterek, "örgüt" suçu yönünden soruşturmayı ayırmıştı.

Yargılama sonucunda sanıklardan Zavar ve Usta, "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlarından 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmış, 8 kişinin beraatine karar verilmiş, yakalanamayan 3 sanığın dosyası ayrılmıştı.

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bazı hükümleri onarken, bazılarını bozmuş, kararın ardından dosya tekrar mahkemeye gelmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu dava görülürken, dinleme cihazlarının FETÖ tarafından konulduğu gerekçesiyle 11 sanık hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeni dava açmıştı.

"Böcek" davasını karara çıkaran Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi, firari 3 sanık hakkındaki ayırdığı dosya ile Yargıtayın bozduğu dosyaları birleştirerek, "örgüt" davasının açıldığı Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermiş ve dosyalar "örgüt" davasıyla birleştirilmişti.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi ayrıca dinleme cihazlarına ilişkin savcılığa sahte rapor vermekle suçlanan eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Palaz ile Gökhan Vıcıl ve Hamza Turhan hakkında gördüğü davanın da "örgüt" davasıyla birleştirilmesine karar vermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklardan 7'si hakkında, "suçu işlemeye yönelik Başbakan'ın evi ve resmi ikametgahına izinsiz girerek, konut dokunulmazlığını ihlal" ve dinlemeye yönelik alınan ve envantere kaydedilmeyen cihazlarla ilgili "zimmet" suçunu işledikleri gerekçesiyle bir dava daha açmış, mahkeme bu davayı da "Böcek" davasıyla birleştirmişti.

Son olarak sanıklardan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Altıparmak hakkında Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan ve Altıparmak'ın "Erdoğan'ın çalışma ofislerine dinleme cihazı konulmasına ilişkin, MİT'in verdiği bilgilere rağmen, personeliyle ilgili gerekli denetim ve soruşturma prosedürünü başlatmayarak görevini ihmal ettiği" gerekçesiyle 2 ay 15 gün hapis karşılığı bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldığı davanın da Yargıtayın bozma kararının ardından "Böcek" davasıyla birleştirilmesine karar verilmişti.