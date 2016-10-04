TSK'nın personel mevcudu açıklandı

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlıklarındaki personel mevcuduna ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, ekim ayı itibarıyla kuvvet komutanlıklarında 201 general/amiral, 29 bin 434 subay, 67 bin 257 astsubay, 49 bin 279 uzman erbaş, 15 bin 869 sözleşmeli er ve erbaş bulunuyor.

Kuvvet komutanlıklarındaki 6 bin 72 yedek subay ve 187 bin 100 erbaş ve er ile askeri personel sayısı 355 bin 212'ye ulaşıyor. Sivil memur ve işçilerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin genel mevcudu 395 bin 148 oluyor.