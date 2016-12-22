ANKARA
Türk Hava Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları ile Tunceli Hozat Aliboğazı bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölgede belirlenen iki sığınak imha edildi.
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, dün 17.53-18.01 saatleri arasında Tunceli Hozat Aliboğazı bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu TSK'ya ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede belirlenen iki sığınak imha edildi.
Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.
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