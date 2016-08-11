TSK'dan Sinath-Haftanin'e hava harekatı

ANKARA

Bölücü terör örgütü PKK tarafından Şırnak'ta askeri konvoya düzenlenen bombalı saldırı sonrası yapılan keşif çalışmalarının ardından, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyinde Sinath-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün saat 14.00-14.30 arasında Irak'ın kuzeyinde Sinath- Haftanin bölgesine ilişkin anlık bir istihbarat alındı. İstihbaratın değerlendirilmesi sonucunda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı gerçekleştirildi.

Bölgede tespit edilen bölücü terör örgütü grubu ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi. Hasar ve zayiat tespit çalışması devam ediyor.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.

Söz konusu hava operasyonu, Beytüşşebap-Uludere bölgesindeki Habur-2 kapısı bölgesine devriye görevine giden askerlere yönelik yapılan el yapımı patlayıcı saldırısı ve Irak'ın kuzeyinden aynı unsurlara açılan ateş sonrası bölgede yapılan keşif çalışmalarında yerleri tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirildi.