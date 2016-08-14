TSK'dan Hakkari kırsalına hava harekatı

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'nin Şemdinli kırsalındaki bölücü terör örgütü üyesi grubu, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dün Şemdinli kırsalındaki bölücü terör örgütü üyesi gruba ilişkin anlık istihbarat alındı.
Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca teröristlerin olduğu bölgeye hava harekatı düzenlendi. Bölgedeki bölücü terör örgütü üyesi grup ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.
AA
Son Güncelleme: 14.08.2016 18:05