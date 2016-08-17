TSK'dan ayrılan pilotlar geri dönebilecek

OHAL kapsamında çıkarılan 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle herhangi bir nedenle TSK'dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylar, gerekli şartları sağlamaları ve başvurularının uygun görülmesi durumunda TSK'da görevlendirilebilecek.
AA
OHAL kapsamında çıkarılan 671 Sayılı KHK'yla herhangi bir nedenle TSK'dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylar, gerekli şartları sağlamaları durumunda TSK'da görevlendirilebilecek.
OHAL kapsamında çıkarılan 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle herhangi bir nedenle TSK'dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylar, gerekli şartları sağlamaları ve başvurularının uygun görülmesi durumunda TSK'da görevlendirilebilecek.
AA