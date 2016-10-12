TSK'dan 233 asker ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 201, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 32 askeri personelin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiği bildirildi.
AA
Milli Savunma Bakanlığınca, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 201, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 32 askeri personelin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığınca, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 201, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 32 askeri personelin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiği bildirildi.
AA