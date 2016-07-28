TSK'da FETÖ tasfiyesi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıklarından toplam 149 general ve amiral ihraç edildi. Böylelikle söz konusu kuvvetlerdeki toplam 325 general ve amiralden yarıya yakınının Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesildi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne aidiyeti, iltisakı veya örgütle irtibatı olan çok sayıda asker Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi.

Buna göre, 325 general ve amiralin bulunduğu kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıklarından 149 general ve amiral ihraç edildi. Bu kuvvetlerdeki 32 bin 189 subaydan 1099'unun Türk Silahlı Kuvvetleri ile bağı kalmadı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığından 87 general, 726 subay ve 256 astsubay ordudan atıldı. Yapılan düzenleme kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında bulunan 202 generalden 87'si TSK'dan ihraç edildi. İhraç edilenlerin başında Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine atanan eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile Kara Kuvvetleri EDOK Muhabere ve Muhabere Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil yer aldı. 13 tümgeneral ve 65 tuğgeneral silahlı kuvvetlerden atılırken bunların arasında Genelkurmay Başkanlığının önemli karargah subaylarından İsti̇hbarat Başkanı Korgeneral Mustafa Özsoy, Harekat Başkanı Korgeneral Satı Bahadır Köse, Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu ve Plan Prensi̇pler Başkanı Korgeneral Sali̇h Ulusoy da bulundu.

Deniz Kuvvetleri Karargahı'ndaki önemli isimler

Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığından çok sayıda amiral, subay ve astsubay, FETÖ ile bağları olduğu gerekçesiyle ihraç edildi. Kuvvet komutanlığından ihraç edilenlerin arasında 32 amiral, 59 subay ve 63 astsubay yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bu kapsamdaki düzenlemelere göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığında toplam 56 amiral bulunuyor. Bunlardan 32'si terör örgütü FETÖ ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle TSK'dan ihraç edildi.

İhraç edilenlerin arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahından önemli isimler de yer aldı. Bunlar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tümamiral Sinan Azmi Tosun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanı Tuğamiral Oğuz Karaman ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğamiral Murat Şirzai'den oluştu.

Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in yanı sıra Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün ile Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Gökhan Polat da söz konusu isimlerin bulunduğu listede yer aldı. Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem de Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi.

İhraç edilen subay ve astsubaylar arasında bazı SAT ve SAS personeli de yer aldı.

Ana jet üs komutanlarına ihraç

FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığından ise 30 general, 314 subay ve 117 astsubay ihraç edildi. Böylelikle kuvvet komutanlığındaki 67 generalden yarıya yakını TSK'dan uzaklaştırıldı.

İhraç edilen havacı generallerin başında eski Hava Kuvvetleri Komutanı, YAŞ Üyesi Orgeneral Akın Öztürk bulundu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan ihraç edilen bir diğer isim oldu.

Ana jet üs komutanlarının da büyük bölümü Türk Silahlı Kuvvetlerinden atıldı. O isimlerin arasında 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Haluk Şahar, 4. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim, 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cengiz Karacabey, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral İshak Dayıoğlu yer aldı. Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van da ihraç edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahından atılan isimlerin arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğgeneral Kemal Mutlum da yer aldı.

Kuvvet komutanlığından çok sayıda pilot da ihraç edildi. Bunların arasında Orgeneral Öztürk'ün damadı Kurmay Yarbay Hakan Karakuş ile Öztürk'ün eski emir subayı Kurmay Binbaşı Mustafa Azimetli de yer aldı. Filo komutanları olan iki pilotun FETÖ'nün darbe girişimine katılarak Ankara'yı vuran uçakları kullanan isimler olduğu iddia edildi.