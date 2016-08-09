TSK'da 15 general ve 2 amiral yeni görevlere atandı

ANKARA
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 15 general ve 2 amiralin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
AA
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 15 general ve 2 amiralin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
ANKARA
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 15 general ve 2 amiralin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
AA