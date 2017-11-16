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TSK: Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 2 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Avaşin Basyan bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, bir askerin de ağır yaralandığı bildirildi.

TSK: Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 2 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Avaşin Basyan bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, bir askerin de ağır yaralandığı bildirildi.

16 Kasım 2017 Perşembe 16:33
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TSK: Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 2 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki asker şehit oldubir asker ağır yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çatışma çıktı.

Çatışmada iki asker şehit oldu, bir asker ağır yaralandı.

Bilgilendirmede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri, asil Türk milletinden almış olduğu güçle tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSKIrak
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