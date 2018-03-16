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"TSK en kısa sürede hedefine ulaşacaktır"

Genelkurmay Başkanı Akar, "Zeytin Dalı Harekatı büyük bir başarıyla devam etmektedir. TSK, aziz milletimizin desteği, güveni ve duasıyla inşallah en kısa sürede hedefine ulaşacaktır." dedi.

"TSK en kısa sürede hedefine ulaşacaktır"

Genelkurmay Başkanı Akar, "Zeytin Dalı Harekatı büyük bir başarıyla devam etmektedir. TSK, aziz milletimizin desteği, güveni ve duasıyla inşallah en kısa sürede hedefine ulaşacaktır." dedi.

16 Mart 2018 Cuma 16:11
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"TSK en kısa sürede hedefine ulaşacaktır"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Zeytin Dalı Harekatı büyük bir başarıyla devam etmektedir. Harekat alanında en modern harp, silah araç ve gereçleriyle mühimmatı uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanan TSK, aziz milletimizin desteği, güveni ve duasıyla inşallah en kısa sürede hedefine ulaşacaktır." dedi.

"Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık"

Orgeneral Akar, "Çok şükür ki bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da asla bırakmayacağız. Bu uğurda şehitlerimize layık olmak için asil milletimizin de desteğiyle TSK; jandarma, polis ve güvenlik korucularıyla birlikte yurt içinde ve sınır ötesinde en son terörist de yok edilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Akar, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin ana, baba, eş ve özellikle evlatlarının gözyaşlarının hesabı mutlaka sorulacaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarTSKZeytin Dalı Harekatı
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