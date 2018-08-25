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TSK'dan Münbiç hattında 35'inci devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 35'inci devriye görevini yaptı.

TSK'dan Münbiç hattında 35'inci devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 35'inci devriye görevini yaptı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:43
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TSK'dan Münbiç hattında 35'inci devriye

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 35'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
GenelkurmayTSKMünbiç
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