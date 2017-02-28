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TSK'dan 'Karargah rahatsız' manşetine açıklama

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Karargah Rahatsız, Karargah'ta Rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinde Rahatsızlık" gibi ibareler söz konusu dahi olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

TSK'dan 'Karargah rahatsız' manşetine açıklama

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Karargah Rahatsız, Karargah'ta Rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinde Rahatsızlık" gibi ibareler söz konusu dahi olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

28 Şubat 2017 Salı 13:54
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TSK'dan 'Karargah rahatsız' manşetine açıklama

Genelkurmay Başkanlığından, Hürriyet gazetesindeki "Karargah rahatsız" başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, kararlılık ve azimle terörle mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarıyla tamamlandığı bir dönemde iddia ve iftiralarla gündemi bulandırma çabalarının esefle karşılandığı belirtilerek, "Bu açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır" ifadesine yer verildi. 

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, son zamanlarda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın şahsı üzerinden yapılan mesnetsiz ve maksatlı eleştirilerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin yıpratılmaya, ülkenin ve milletin güvenliği için yapılan mücadelenin gölgelenmeye çalışıldığının üzüntüyle müşahede edildiği bildirildi.

"Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın şahsına yönelik eleştiri kisvesi altında iftiraya varan iddialarla ilgili bir basın mensubuna bilgilendirmede" bulunulduğu, bunun da 25 Şubat'ta yayımlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmenin içeriği, dikkat ve hassasiyetle düzenlenmiş, 'Karargah Rahatsız', 'Karargah'ta Rahatsızlık', 'Türk Silahlı Kuvvetlerinde Rahatsızlık' gibi ibareler söz konusu dahi olmamıştır. Sorulan sorulara özetle, 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin iç politika malzemesi haline getirilmemesi, şahsi işlerden uzak tutulması gerektiği' ifade edilmiştir. Kararlılık ve azimle terörle mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarıyla tamamlandığı bir dönemde bu tür iddia ve iftiralarla gündemi bulandırma çabalarını esefle karşılıyoruz. Bu açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır. Cevap verilen eleştirilerin muhatapları bellidir. Türk Silahlı Kuvvetleri, devletinin ve milletinin emrinde olarak, her zaman olduğu gibi sarsılmaz bir inanç, kahramanlık ve fedakarlıkla şehit kanlarıyla sulanmış bayraklaşan vatan topraklarının güvenliğini sağlamak amacıyla, faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam etmektedir." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanlığıHürriyet GazetesiKarargah Rahatsız
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