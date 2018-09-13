TSK'dan Kandil'e hava harekatı

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlediği hava harekatında teröristlerin kullandığı barınak, mühimmat ve akaryakıt depoları imha edildi.
Harekatta hedeflerin vurulma anı ve bölgede yaşanan patlamalar anbean görüntülendi.
AA
TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlediği hava harekatında teröristlerin kullandığı barınak, mühimmat ve akaryakıt depoları imha edildi.
TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlediği hava harekatında teröristlerin kullandığı barınak, mühimmat ve akaryakıt depoları imha edildi.
Harekatta hedeflerin vurulma anı ve bölgede yaşanan patlamalar anbean görüntülendi.
AA