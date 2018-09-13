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TSK'dan Kandil'e hava harekatı

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlediği hava harekatında teröristlerin kullandığı barınak, mühimmat ve akaryakıt depoları imha edildi.

TSK'dan Kandil'e hava harekatı

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlediği hava harekatında teröristlerin kullandığı barınak, mühimmat ve akaryakıt depoları imha edildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 15:16
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TSK'dan Kandil'e hava harekatı

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlediği hava harekatında teröristlerin kullandığı barınak, mühimmat ve akaryakıt depoları imha edildi.

Harekatta hedeflerin vurulma anı ve bölgede yaşanan patlamalar anbean görüntülendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSKKandil
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