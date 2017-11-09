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TSK'daki 'mahrem imamlar' itiraflarla deşifre oluyor

FETÖ'nün TSK'ya yerleştirdiği askeri personele yönelik soruşturmada, etkin pişmanlıktan faydalananların verdiği bilgiler doğrultusunda 32 "mahrem imam" ile çoğu aktif görevde 48 askerin bilgisine ulaşıldı.

TSK'daki 'mahrem imamlar' itiraflarla deşifre oluyor

FETÖ'nün TSK'ya yerleştirdiği askeri personele yönelik soruşturmada, etkin pişmanlıktan faydalananların verdiği bilgiler doğrultusunda 32 "mahrem imam" ile çoğu aktif görevde 48 askerin bilgisine ulaşıldı.

09 Kasım 2017 Perşembe 12:26
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TSK'daki 'mahrem imamlar' itiraflarla deşifre oluyor

OSMANİYE - Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele yönelik soruşturmada, etkin pişmanlıktan faydalananların verdiği bilgiler doğrultusunda 32 "mahrem imam" ile örgüt üyesi olduğu ileri sürülen çoğu aktif görevde 48 askerin kimliği tespit edildi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 33 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 65 personelden, etkin pişmanlıktan faydalanmaları üzerine mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 34 şüpheli ifadelerinde önemli bilgiler verdi.

Askerlerin etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyerek kendilerinden sorumlu "mahrem imamların" isimlerini vermesi üzerine dosyanın kapsamı genişletildi.

İfadeler doğrultusunda 12'si Osmaniye'deki TSK yapılanmasından sorumlu olmak üzere 32 "mahrem imamın" kimlikleri tespit edildi. Bu şüphelilerin bazılarının ByLock kullanıcısı olduğu için cezaevinde tutulduğu ancak örgüt içindeki bu görevlerinin bilinmediği ortaya çıktı. Diğerleriyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Farkı illerdeki 20 "mahrem imamın" bilgilerinin, ilgili savcılıklarla paylaşıldığı, bunların arasında ağırlıklı öğretmen olmak üzere, araştırma görevlisi, infaz koruma memuru ve icra müdür yardımcısı gibi görevlerde bulunan kişilerin olduğu öğrenildi.

"Ev arkadaşı FETÖ üyesi askerler birbirinden habersiz"

Şüphelilerin itirafları doğrultusunda, gizliliğe verilen önem kapsamında ev arkadaşı olan iki şüpheli askerin aynı "imama" bağlı olmalarına rağmen birbirilerinin örgüt üyesi olduğunu bile bilmediği ortaya çıktı.

Aralarında bir istihbarat astsubayın da yer aldığı itirafçıların örgüte nasıl katıldıkları, görev yaptıkları illerdeki "abi" ve "imamlarla" nasıl ilişi kurdukları, örgüt toplantılarına kimlerin katıldığı gibi bilgileri verdiği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖMahrem Imamlar
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