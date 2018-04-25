Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109462
ALTIN
173.057
DOLAR
4.0631
STERLİN
5.6670
EURO
4.9579
'20 yaşımda Formula 1 pilotu olmak istiyorum'
'20 yaşımda Formula 1 pilotu...
Uzmanlardan akıllı cihaz uyarısı
Uzmanlardan akıllı cihaz uyarısı
Galatasaray derbi galibiyetine hasret
Galatasaray derbi galibiyetine hasret
Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı
Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı
'Ülkemiz tüp bebek çalışmaları açısından başarılı'
'Ülkemiz tüp bebek çalışmaları açısından...

TSK'da maaş iyileştirmesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarında iyileştirme yapıldı.

TSK'da maaş iyileştirmesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarında iyileştirme yapıldı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:25
57 Okunma
TSK'da maaş iyileştirmesi

ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSKsubay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarında iyileştirme yapıldı.

Alınan bilgiye göre, 2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi 18 Nisan'da onaylandı.

Buna göre, özlük haklarını Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununa göre alan subay, astsubay ve uzman erbaşların maaşlarında 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere aylık net 400 lira iyileştirme yapıldı.

Öte yandan mayın arama ve temizleme timlerinde görev yapanlarla komando, SAT/SAS gibi personelle ilgili de çeşitli konularda iyileştirmelerin yapıldığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSKMaaşIyileştirme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savunma ALTAY ile güçlenecek
Savunma ALTAY ile güçlenecek
Türkiye'den AKPM'nin seçim açıklamalarına tepki
Türkiye'den AKPM'nin seçim açıklamalarına tepki
Sebebi değiliz ama bedelini ödeyen biziz
Sebebi değiliz ama bedelini ödeyen biziz
TRT Harbiye binasının işgali davasında mütalaa
TRT Harbiye binasının işgali davasında mütalaa
Gülen, cezaevindeki FETÖ üyelerine mesaj göndermiş
Gülen, cezaevindeki FETÖ üyelerine mesaj göndermiş
Başbakan Yardımcısı Akdağ: Samsat'ta 157 konut hasar gördü
Başbakan Yardımcısı Akdağ: Samsat'ta 157 konut hasar gördü
Beşiktaş, Afrin gazisinin ismini Afrin'de yaşatacak
Beşiktaş, Afrin gazisinin ismini Afrin'de yaşatacak
Ülke genelinde parklar denetlendi
Ülke genelinde parklar denetlendi
KADEM'den Kılıçdaroğlu'na tepki
KADEM'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ